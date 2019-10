Pronostici Serie A, le quote Scudetto: la Juventus consolida il primato

La Juventus batte l’Inter a San Siro e sorpassa i nerazzurri in testa alla classifica. Con questa vittoria, i bianconeri prendono il largo nelle scommesse sullo scudetto.

Come riporta Agipronews, i ragazzi di Sarri consolidano il primato in cima alle valutazioni degli analisti: nelle quote 888sport.it Sarri e i suoi si giocano ora a 1,40 (da 1,50), con i nerazzurri – sempre secondi – che salgono da 3,50 a 4,00. Fa un passo indietro anche il Napoli, fermato sullo 0-0 dal Torino e ora a 6,50 (da 6,00), mentre al quarto posto nelle preferenze dei bookmaker si conferma l’Atalanta, a 31,00 dopo la vittoria sul Lecce.