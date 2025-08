Solbakken lascia la Roma: cessione definitiva al Nordsjaelland

CalcioWeb

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’AS Roma ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Ola Solbakken al Nordsjaelland, squadra che milita nella Superligaen, la massima divisione danese.

“L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Ola Solbakken al Nordsjaelland”, si legge nella breve comunicazione del club capitolino.

Un’avventura iniziata nel gennaio 2023

Solbakken era stato acquistato dalla Roma nel mercato invernale del 2023. Proveniente dal Bodø/Glimt, dove si era messo in luce anche a livello europeo, il norvegese era stato considerato un rinforzo interessante per il reparto offensivo. Tuttavia, il suo impatto in giallorosso è stato limitato.

Nel periodo trascorso nella Capitale, l’esterno ha collezionato 15 presenze ufficiali e una rete, senza mai riuscire a conquistare un posto fisso nell’undici titolare. La sua esperienza alla Roma è rimasta quindi circoscritta a pochi mesi, prima di essere girato in prestito ad altri club.

I prestiti: da Atene al Giappone, fino al ritorno in Serie A

La carriera recente di Solbakken è stata caratterizzata da diversi trasferimenti temporanei. Dopo la breve parentesi romanista, il giocatore è stato ceduto in prestito all’Olympiacos, in Grecia, e successivamente ha vissuto un’esperienza in Giappone con l’Urawa Reds, formazione della J1 League.

Nel 2023-2024 è tornato in Italia per un nuovo prestito, questa volta con la maglia dell’Empoli, restando così nel campionato di Serie A. Anche in Toscana, però, Solbakken ha faticato a trovare spazio e continuità.

La nuova destinazione: il Nordsjaelland

Ora per Solbakken si apre una nuova avventura in Danimarca, dove potrà cercare maggiore stabilità e minuti da titolare. Il trasferimento al Nordsjaelland segna una chiusura definitiva del rapporto contrattuale con la Roma, che ha dunque deciso di cedere il calciatore a titolo permanente.

Con questo passaggio, il club giallorosso alleggerisce il monte ingaggi e libera una casella in rosa, mentre il Nordsjaelland punta su un giocatore ancora relativamente giovane (classe 1998) con esperienza internazionale e buona duttilità offensiva.