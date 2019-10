Scoppia la rissa in tribuna, sospesa una partita di calcio [DETTAGLI]

Un torneo di calcio della categoria under 12, che si svolgeva a Quarata, frazione di Arezzo, è stato interrotto e sospeso perché in tribuna era scoppiata una rissa tra genitori. Il fatto, accaduto lo scorso 29 settembre, è riportato oggi dalla stampa locale. La rissa è stata sedata solo dall’intervento dei carabinieri. Intanto, in campo, i bambini hanno smesso di giocare per osservare cosa stava succedendo in tribuna e sono poi rientrati negli spogliatoi “in lacrime”, come ha raccontato un genitore su Facebook.