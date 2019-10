Sampdoria, Ferrero spiega la scelta di Ranieri: poi si parla di cessione e mercato

Conferenza di presentazione per Claudio Ranieri alla Sampdoria. Presente in sala stampa anche il presidente blucerchiato, Massimo Ferrero: “Ogni allenatore ha una storia a sé, non voglio fare paragoni con Giampaolo o altri allenatori. Anni fa prendemmo Montella con 16 punti già all’attivo e ci salvammo soltanto nelle ultimissime giornate quindi niente confronti”.

Sulla mancata cessione della società al gruppo Vialli, Ferrero ha ribadito: “Sono il presidente della Sampdoria, non ho mai lavorato pensando di essere un presidente uscente. Ora non vorrei parlare più di trattative”.

Ferrero ha parlato anche della scelta di Ranieri: “Abbiamo giocato solo sette partite, abbiamo preso un allenatore che ha tutte le carte in regola per fare bene e io sono sereno, pronto a dare il mio contributo insieme ai miei collaboratori. Con Totti e Cassano ci parlo sempre ma non sono loro che mi hanno indicato Ranieri. Noi siamo un team di quattro persone, insieme a Romei, Osti e Pecini e non abbiamo bisogno di chiedere all’esterno. Ranieri lo avevamo già contattato e sfiorato anni fa”.

Infine, Ferrero ha parlato anche di mercato: “Se c’è bisogno, noi siamo pronti ad intervenire sul mercato. Ranieri valuterà la rosa a disposizione ma noi siamo sul pezzo, per un futuro migliore e una Sampdoria più forte”.