Sampdoria, i tifosi non ci stanno: martedì assemblea pubblica

In campo la situazione è molto negativa, con i risultati che non arrivano e l’esonero di Di Francesco (è pronto Ranieri ma si attende l’ufficialità). Per quanto riguarda la questione societaria, il gruppo Vialli si è ritirato dall’acquisto e l’ambiente è ormai tutto contro l’attuale patron Ferrero.

Proprio per questo motivo, i tifosi della Sampdoria hanno decise di indire un’assemblea pubblica martedì 15 ottobre alle ore 21 presso la Sala Chiamata del Porto a Genova, organizzata dai Gruppi della Sud e dalla Federclubs “per affrontare a 360 gradi tutte le problematiche che stanno coinvolgendo la Sampdoria all’interno e all’esterno del rettangolo di gioco”. Questo quanto si legge in una nota congiunta.