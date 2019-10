Le scale di San Siro si muovono, lo spettacolo è mozzafiato: fantastico effetto ottico [VIDEO]

Con un video pubblicato su Twitter dal fotografo Daniel Holland, è tornato virale un video che mostra il fantastico effetto ottico delle scale di San Siro. Le torri pedonali che portano all’interno dell’impianto milanese, infatti, sembrano girare come delle spirali. Sono le persone a muoversi, all’interno, ma l’impressione è che siano le torri a girare. Effetto mozzafiato. Il video ha superato il milione di visualizzazioni. Eccolo in basso.

Watching people leaving San Siro football stadium in Milan makes me believe that the entire spiral structure is moving. pic.twitter.com/FepPjsN9ms

— Daniel Holland (@DannyDutch) October 3, 2019