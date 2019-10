Shock nel mondo del calcio, scomparso vice-allenatore: preoccupazione per la famiglia [NOME e DETTAGLI]

Sono ore di ansia per il mondo del calcio, da ieri pomeriggio è scomparso Luca Moncada, 42 anni, vice-allenatore del Siracusa calcio. A lanciare l’allarme è stata direttamente la famiglia nella serata di ieri, questa mattina invece è stato formalizzata la denuncia della scomparsa. A fornire i dettagli della vicenda è stata la moglie dell’uomo che ha raccontato alla Questura che Luca Moncada sarebbe uscito da casa nel pomeriggio, verso le 18 per poi far perdere le tracce. La famiglia adesso è preoccupata, l’auto del vice allenatore è stata trovata sotto casa ed il cellulare era all’interno del veicolo. Sono partite le indagini da parte delle forze di polizia.