Serie A, la FLOP 11 di CalcioWeb della 6^ giornata: Bennacer e Calhanoglu decisivi in negativo

E’ andata in archivio un’altra giornata di Serie A. Ora per alcune squadre è già tempo di pensare al prossimo turno di campionato, mentre altre saranno impegnate nelle coppe europee. La sesta giornata del massimo campionato italiano ha detto che l’Inter è ancora in testa alla classifica, ma la Juventus e lì a meno due e domenica ci sarà lo scontro diretto. Il Napoli ha ripreso la sua corsa vincendo in casa contro il Brescia. Bene anche le romane e la Fiorentina, ancora malissimo il Milan, in netta crisi. Proprio i rossoneri forniscono la fetta più importante di calciatori alla nostra consueta FLOP 11.

In porta la scelta ricade su Audero. In una giornata in cui non ci sono stati particolari errori degli estremi difensori, il portiere della Sampdoria si è distinto in negativo in particolare sul gol di Gagliardini. Scelte quasi obbligate in difesa. Prestazione horror quella di Chiriches nella difesa del Sassuolo. Altrettanto male Musacchio nel Milan, con l’argentino che ha lasciato i rossoneri in 10 per un fallo inutile e pericoloso. Completa il reparto Pisacane, scivolato sul gol del Verona, ma il suo errore è decisivo ai fini del risultato. Inaugura il quartetto di centrocampo Soriano, espulso contro l’Udinese. Male anche Bourabia nel Sassuolo. Non poteva mancare anche in mediana una rappresentanza milanista. Bennacer ha commesso due falli da rigore, malissimo anche Calhanoglu con i passaggi che hanno innescato i contropiede della Fiorentina. Giornata non particolarmente negativa per gli attaccanti. Abbiamo scelto tre calciatori, che pur non avendo giocato malissimo non hanno inciso particolarmente. In un turno in cui Sanchez viene espulso ma segna due gol, Gervinho sbaglia un rigore, ma fornisce due assist, la nostra scelta cade su Berardi, Moncini e Kouamé. Ad allenare la FLOP 11 di questa settimana c’è De Zerbi.

LA FLOP 11 DI CALCIOWEB PER LA 6^ GIORNATA

Audero; Chiriches, Musacchio, Pisacane; Bourabia, Bennacer, Calhanoglu, Soriano; Berardi, Moncini, Kouamé. All. De Zerbi.