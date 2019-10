Udinese, Tudor in conferenza si sbilancia sulla formazione: “De Paul giocherà”

“De Paul giocherà, la Fiorentina è stata costruita per fare bene. Per noi è importante far bene la fase difensiva. Abbiamo gente di qualità, ho giocatori in grado di fare la differenza”. Sono le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Udinese Igor Tudor in vista del match di Firenze di domenica. “La Fiorentina ha punte atipiche. Cambia il modo di difendere, Ribery e Chiesa sono tra i più forti in assoluto. C’è rispetto nei loro confronti, ma non paura”.

“Conosciamo il lavoro di noi allenatori. Non ci sono mai commenti dove si parla di allenatori normali. Per i giornalisti o sei forte o sei il contrario. Vinci una partita e sei bravo, perdi la successiva e non sei buono. Lasagna sta bene e potrebbe partire titolare dall’inizio. Posso fare scelte, è normale che qualcuno ci resti male se non inizia titolare, ma tutti quando entrano posso fare la differenza. De Paul è motivato e non solo perché la Fiorentina lo voleva. A Firenze, come in altri campi, sarà decisivo. Lui può cambiare la partita”.