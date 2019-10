Le ultime dai campi, rientrano Kurtic e Inglese: riposa qualche big nell’Atalanta

NAPOLI – Il terzino del Napoli, Mario Rui, si è sottoposto ad esami medici in seguito all’infortunio subito nella gara di ieri contro il Genk in Champions League. L’esito è quello di una elongazione al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno rivalutate tra una settimana. Il resto della squadra ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista del match contro il Torino in programma domenica alle ore 18. I giocatori scesi in campo ieri in Belgio hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa dopo una prima fase di riscaldamento sono stati impegnati in attivazione col pallone e seduta tecnico-tattica. Prima convocazione nella nazionale marocchina per Kevin Malcuit.

PARMA – Buone notizie per D’Aversa a due giorni dalla trasferta di sabato pomeriggio in casa della Spal. Inglese, match winner contro il Torino e rimasto fermo ai box in settimana a causa di una tonsillite febbrile, ha ripreso a lavorare regolarmente assieme ai compagni e si candida per riprendersi il posto al centro dell’attacco ma non è da escludere la conferma di Cornelius, che al debutto da titolare ha segnato il primo gol con la maglia del Parma. Recuperato anche Grassi.

SPAL – Diversi punti interrogativi per Semplici, in vista della sfida di sabato. Una certezza, però, c’è: il recupero di Kurtic, che aveva saltato la partita di Torino contro la Juventus per una botta al ginocchio. Dopo due giorni di lavoro differenziato, il centrocampista si è aggregato ai compagni. Meno sicuro, invece, il recupero di Valoti. Occhio alla soluzione Paloschi per l’attacco.

SAMPDORIA – In vista della sfida di sabato prossimo al ‘Bentegodi’ contro il Verona la Sampdoria continua la preparazione al ‘Mugnaini’ di Bogliasco. Il tecnico Eusebio Di Francesco e lo staff hanno prima radunato i calciatori in sala video per poi condurli sul campo 1, teatro di una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. Unico a parte Karol Linetty.

GENOA – Barreca sta migliorando dopo il problema muscolare ma difficilmente sarà pronto per giocatore titolare nel match di sabato quando il Genoa ospiterà il Milan al Ferraris. Spazio dunque sulla sinistra all’ex Cagliari Pajac. Andreazzoli rispetto alla gara con la Lazio pensa anche al rilancio in cabina di regia del danese Schone rimasto a riposo all’Olimpico. Vicino a lui Lerager e Radovanovic. In attacco è pronto a riprendersi una maglia da titolare anche Pinamonti .

ATALANTA – Probabilissimo l’ennesimo turn-over con i big a riposo: dalla difesa all’attacco passando per gli esterni, Palomino, Castagne, Pasalic, Gomez e Ilicic dovrebbero lasciare il posto a Kjaer, Gosens o Arana, Freuler, Malinovskyi e Muriel o Barrow.

LECCE – Scatta l’emergenza infortuni in casa Lecce. Nell’odierna seduta pomeridiana a porte chiuse, sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort, si è fermato Babacar che lamenta una dolenzia muscolare, e che ha seguito un programma di lavoro personalizzato. Liverani rischia di affrontare la trasferta conto l’Atalanta senza punte, con Lapadula e Farias che continuano a lavorare in differenziato .