Insulti razzisti in Olanda: calciatore lascia il campo poi rientra e fa gol, l’esultanza scatena il caos

Nuovo episodio di razzismo nel mondo del calcio e che riguarda la seconda divisione olandese. Nel dettaglio Ahmad Mendes Moreira, attaccante dell’Excelsior ha lasciato il campo durante la partita contro il Den Bosch, poi convinto dai compagni di squadra è tornato in campo. Ahmad Mendes Moreira è poi anche andato in gol per il momentaneo 2-1, per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 3-3. Il calciatore ha festeggiato portandosi le mani alle orecchie in segno di sfida verso i tifosi avversari, dagli spalti sono stati lanciati oggetti contro il calciatore, critiche anche dall’allenatore del Den Bosch, Erik van der Ven, che ha definito Moreira “un piccolo uomo patetico”. “Sono parole che mi feriscono molto”, la replica dell’attaccante, poi Van der Ven ha spiegato che “non pensavo fosse un’azione intelligente perche’ aveva causato una nuova reazione. Ma sono assolutamente contro il razzismo”.

Memphis Depay, attaccante della nazionale olandese, si è schierato con Moreira: “Sono nauseato e stanco di vedere e rivedere certe immagini. Quando finira’? Diciamo no al razzismo”.