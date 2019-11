Pronostici Serie C, i consigli di CalcioWeb per il girone C: spettacolo a Teramo e Catanzaro

PRONOSTICI SERIE C GIRONE C – 17ª giornata per la terza serie nazionale, 17ª giornata per il raggruppamento meridionale di Lega Pro, che scende in campo interamente la domenica. Due i big match da seguire con particolare attenzione, Catanzaro-Ternana e Teramo-Reggina. Il Bari va a Rende, impegni casalinghi per Potenza e Monopoli. Di seguito i consigli della redazione di CalcioWeb.

MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA: 1 – A parte le sconfitte contro Catanzaro (ad inizio stagione) e Reggina (ma è la capolista e ci può stare), i ragazzi di Scienza sono una macchina da guerra tra le mura amiche: solo vittorie. Flessione per gli ospiti nelle ultime settimane. Consigliamo l’1.

CATANZARO-TERNANA: GOL – I calabresi hanno il secondo miglior cammino casalingo, i rossoverdi il secondo migliore in trasferta. Gara super equilibrata, ma il Gol dovrebbe essere una garanzia.

RENDE-BARI: 2 – I pugliesi fuori casa vanno meglio che al San Nicola. Il 2 è alla portata.

RIETI-CATANIA X2 – L’ambiente etneo, attualmente, non è molto tranquillo, ma la vittoria a Potenza in Coppa ha dato un chiaro segnale. Dalle difficoltà i rossoblu vogliono ripartire, approfittando a loro volta di quelle dei laziali, che tuttavia sono sulla via della ‘guarigione’. Da rischiare l’X2.

TERAMO-REGGINA: GOL – Gli abbruzzesi in casa non hanno mai perso, gli amaranto, invece, non hanno mai perso né fuori né dentro. Difficile sbilanciarsi, col Gol si va sul sicuro.

POTENZA-PICERNO 1X – Derby in programma al Viviani. I padroni di casa, che davanti ai propri tifosi hanno perso una sola volta, hanno però spesso vinto allo scadere e segnando un solo gol. 1X per stare tranquilli.