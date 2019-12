Accadde oggi, 13 dicembre 1906: nasce il Torino, emozionante video pubblicato dal club per i 113 anni

Buon compleanno Torino. I granata compiono 113 anni. Una squadra gloriosa del calcio italiano, nata nel 1906 dalla fusione tra il Torinese e alcuni ex soci della Foot-Ball Club Juventus. E’ considerata tra le compagini più importanti in Italia, nonché tra le più vincenti del passato grazie all’apporto del Grande Torino degli anni ’40. Può vantare, oltre a 7 scudetti, 5 Coppe Italia e una Coppa Mitropa. Tra il ’43 e il ’49, si infonde il mito del ‘Grande Torino’, una squadra definita invincibile ed imbattibile oltre che tra le più vincenti della storia di questo sport. Vince 5 scudetti di fila ed una Coppa Italia nel ’43, risultando la prima italiana a centrare il ‘double’ Scudetto-Coppa Italia nella stessa stagione. Bacigalupo; Ballarin, Maroso; Grezar, Rigamonti, Castigliano; Menti, Loik, Gabetto, Mazzola e Ossola. Questa la formazione tipo della compagine granata, capitanata da Valentino Mazzola. Nessuno è riuscito a fermare quella squadra in campo, ma lo ha fatto il destino: il 4 maggio del 1949, di ritorno da un’amichevole giocata a Lisbona contro il Benfica, l’aereo con a bordo calciatori, dirigenti e qualche giornalista si schianta contro il muraglione posteriore della basilica di Superga. Non sopravvive nessuno.

Una nuova tragedia sconvolge il mondo granata, nel ’67, con la tragica morte di Meroni, investito mentre stava attraversando la strada di notte in seguito ad un Torino-Sampdoria. ‘Superata’ anche questa, arriva nel ’76 il settimo Scudetto della storia torinese, a 27 anni dalla strage di Superga. Nuovo declino negli anni successivi e nuova retrocessione nell’89, a cui anche in questo caso segue una pronta risalita e un nuovo importante ciclo. Il condottiero è Emiliano Mondonico, con cui il Torino conquista una Coppa Mitropa nel ’91, una finale di Coppa Uefa persa contro l’Ajax (l’unica) nel ’92 e una Coppa Italia nel ’93. Nuovi problemi, questa volta societari ed economici, conducono nuovamente il Torino in Serie B. A ridosso degli anni 2000. A ridare un po’ di tranquillità è Urbano Cairo, che diventa presidente nel 2005.

Un video per festeggiare i 113 anni di storia: è quello postato dal Torino sul proprio sito internet nel giorno dell’anniversario della fondazione del club. Nel video di ‘Buon compleanno Toro!’ scorrono i maggiori protagonisti della storia granata: da capitan Valentino Mazzola, icona del Grande Torino, alla ‘Farfalla granata’ Gigi Meroni; dalla squadra campione d’Italia 1976 a Emiliano Mondonico; dall’attuale presidente della società Urbano Cairo al simbolo della squadra di oggi, Andrea Belotti. In basso le immagini.