Calciomercato, Ancelotti torna subito in corsa: sorpresa per panchina del Genoa, i regali per l’Atalanta, colpo di Fiorentina e Bologna

L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo. Le dirigenze nel frattempo sempre più attive sul fronte calciomercato, ecco tutte le trattative che riguardano il calcio italiano e non solo.

NAPOLI – Boubakary Soumaré, centrocampista 20enne del Lille, “è un giocatore molto forte, di buona tecnica, dotato di ottime prospettive: può diventare molto forte. Sicuramente deve migliorare l’aspetto tattico. Cessione di Soumaré? Molti occhi su di lui da Inghilterra e Germania, i ragazzi francesi preferiscono la Germania all’Italia, non è facile convincerli a venire in club italiani”. Sono le dichiarazioni di Oscar Damiani, intermediario del calciatore francese di origini senegalesi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “La trattativa – ha aggiunto – è quindi difficile, ma penso che entro la fine della stagione partirà. L’Inter fa gola per l’ottimo campionato, primo in classifica e quindi in zona Champions. Napoli? Non so francamente. Giuntoli è molto preparato sui giocatori, bisogna intavolare un discorso con la società e poi eventualmente fare un discorso con agente e calciatore”. E’ il giocatore che manca al Napoli? “E’ molto difficile rispondere, è giovane, ma un po’ disordinato. E’ sicuramente un giocatore che potrebbe migliorare la squadra, soprattutto in prospettiva. Ha esperienza, è un buon acquisto per il Napoli e non solo. Offerte dai club italiani? Nessuna offerta ufficiale, non sono però informato di tutto”.

LECCE – Il difensore Giulio Donati ha firmato un accordo con il Lecce fino al giugno 2020, con un’opzione per un altro anno, era svincolato.

PANCHINE ALL’ESTERO – Ribaltone sulla panchina del Psv Eindhoven. L’ex rossonero Mark Van Bommel è stato esonerato in mattinata dopo la sconfitta subita ieri a Rotterdam in casa del Feyenoord, il club ha deciso di affidare la guida della squadra al responsabile delle giovanili del club, Ernest Faber, ex nazionale olandese. Novità per Ancelotti, vicino all’Everton, secondo quanto riporta Sky Sport Uk, il tecnico italiano avrebbe raggiunto il Merseyside nel pomeriggio nel pomeriggio per “colloqui con la dirigenza toffees”, è la prima scelta dell’azionista di maggioranza Farhad Moshiri e del presidente Bill Kenwright.

SENDEROS – “Questo week-end ho giocato la mia ultima gara da professionista. Non potrei essere piu’ grato per le benedizioni e le opportunita’ che ho avuto negli anni”. L’ex difensore del Milan e dell’Arsenal, Philippe Senderos.

INTER – L’Inter continua la ricerca a rinforzi per il mese di gennaio, l’ultimo nome è quello di Cristian Ferreira, centrocampista centrale e trequartista classe 1999 del River Plate.

ATALANTA – Adesso l’Atalanta si tuffa sul mercato dopo la clamorosa qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Continuano i contatti con la Spal per Igor poi arriverà un difensore, si prova per il ritono di Caldara.

GENOA – Dopo la sconfitta contro la Samp è sempre più in bilico la posizione di Thiago Motta, fiducia a tempo per il tecnico, in caso di ribaltone il nome in pole per il sostituto è quello di Ficcadenti. Per l’attacco si cerca Donnarumma del Brescia.

BOLOGNA – Emanuel Vignato, gioiellino classe 2000 del Chievo Verona è diventato il principale obiettivo già per il mese di gennaio.

FIORENTINA – Si avvicina sempre di più l’arrivo di Florenzi, nuovi contatti nelle ultime ore e accordo che sembra possibile.