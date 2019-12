Clamoroso Osvaldo, l’argentino ci ripensa e torna a giocare: c’è già la nuova squadra [DETTAGLI]

Nuovo colpo di scena nella vita di Pablo Daniel Osvaldo. Dopo aver annunciato il ritiro nel 2016, l’argentino è pronto a scendere di nuovo in pista. E non da ballo stavolta. E sì, perché dopo l’esperienza a “Ballando con le stelle“ (e il sogno di una carriera musicale con la band Barrio Viejo) Osvaldo tornerà a calcare i campi da calcio. L’ex attaccante di ​Lecce, ​Fiorentina, ​Roma, ​Inter e ​Juventus è pronto a firmare con il Banfield, club argentino del quale il padre è grandissimo tifoso. Al momento Osvaldo sta provando a rimettersi in forma e a convincere il tecnico Julio Cesar Falcioni. Il contratto è pronto, staremo a vedere.