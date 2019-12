Fantacalcio, la 17ª giornata inizia già mercoledì con Samp-Juve: come gestirla nella propria lega

Una settimana particolarmente strana attende gli appassionati di Fantacalcio. La 17ª giornata mette alla prova i più esperti ma anche i più fortunati: per l’occasione non sarà facile schierare la formazione giusta, visto che il turno di campionato inizia mercoledì con l’anticipo Sampdoria-Juventus del 18 dicembre 2019 e finisce con Lazio-Hellas Verona del 5 febbraio 2020. Bianconeri e biancocelesti sono impegnati domenica nella finale di Supercoppa Italiana e per questo motivo è stato necessario sfasare il calendario. La domanda che molti players si pongono è dunque: come gestire questa strana situazione nella propria lega?

Per coloro che utilizzano il portale di Fantacalcio.it, verranno presi in considerazione i voti di Sampdoria-Juventus, mentre per Lazio-Hellas Verona ci sarà la possibilità di utilizzare i sei politici. Non c’è dunque la possibilità di “evitare” l’anticipo del Ferraris e di schierare la propria formazione venerdì sera, prima dell’inizio di Fiorentina-Roma. Bando alle ciance, mancano poco più di 24 ore per trovare l’intuizione vincente senza la classica rubrica “le ultime dai campi”.

Di seguito

il calendario completo per la 17ª giornata di Serie A 2019/2020:

18/12/2019 Mercoledì 18.55 SAMPDORIA – JUVENTUS SKY

20/12/2019 Venerdì 20.45 FIORENTINA – ROMA SKY

21/12/2019 Sabato 15.00 UDINESE – CAGLIARI SKY

21/12/2019 Sabato 18.00 INTER – GENOA SKY

21/12/2019 Sabato 20.45 TORINO – SPAL DAZN

22/12/2019 Domenica 12.30 ATALANTA – MILAN DAZN

22/12/2019 Domenica 15.00 LECCE – BOLOGNA SKY

22/12/2019 Domenica 15.00 PARMA – BRESCIA SKY

22/12/2019 Domenica 20.45 SASSUOLO – NAPOLI SKY

05/02/2020 Mercoledì 20.45 LAZIO – HELLAS VERONA DAZN