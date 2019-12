Fiorentina, Montella: “Se mi sento in discussione? Lo sono sempre…”

“Il risultato di oggi ha un valore importantissimo, credo che la squadra abbia fatto una bella partita. Non volevamo perdere, anche per quanto prodotto, ne abbiamo perse diverse così”. Parla così a Sky Sport, nel post Fiorentina-Inter, il tecnico viola Vincenzo Montella. “Chiaro, i tre punti erano ancora migliori. Vlahovic ha fatto un gran gol, sono contento per lui. E’un ragazzo che arriverà, ha le qualità e dà tutto. Lo spirito di oggi ci deve far capire che dobbiamo sempre essere così. Se siamo al completo siamo competitivi. Abbiamo due moduli: 4-3-3 e 3-5-2, ma importanti sono gli uomini. C’è mancato Ribery, Pezzella e Caceres hanno dato tutto. Centrocampo in difficoltà? Castrovilli ha stretto i denti, in calo nella ripresa ma faccio fatica a toglierlo. Badelj un po’ sulle gambe, Pulgar sta correndo per tutti in questo momento. Se mi sento ancora in discussione? Lo sono sempre”.