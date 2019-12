Genoa, Criscito perde le staffe: lo sfogo del rossoblu è durissimo, ‘giallo’ panchina

E’ uno dei momenti più difficili degi ultimi anni del Genoa, il club rossoblu sta disputando una stagione veramente deludente ed adesso rischia seriamente la retrocessione. Non è un buon Natale per la squadra che dovrà conquistare punti importanti per la classifica con l’obiettivo di risalire la china. Nel frattempo arrivano pesanti dichiarazioni da parte di Mimmo Criscito che non accetta le critiche delle ultime settimane. “Mi sembra chiaro che quando i risultati non arrivano la colpa è sempre del capitano… qualcuno mi ha detto che non sono in grado di farlo, addirittura. Prendo semmai lezioni da chi sa farlo, vengano a insegnarmi tutto”, le dichiarazioni di Criscito. Che poi ha assolto Thiago Motta: “Thiago mi ha tolto nel derby? Il mister ha scelto di sostituirmi e le scelte vanno accettate”. E nel frattempo giallo sul fronte panchina con Thiago Motta che alla fine potrebbe anche rimanere per le difficoltà ad individuare un altro tecnico.