Infortunio Koulibaly, piove sul bagnato in casa Napoli: le ultime

INFORTUNIO KOULIBALY – E’ uno dei momenti più difficili in casa Napoli, il club azzurro sta disputando una stagione veramente deludente ed il club sta crollando in classifica. Negli ultimi giorni è arrivato il ribaltone in classifica con l’esonero di Carlo Ancelotti e l’arrivo di Gennaro Gattuso, l’impatto è stato veramente horror, tantissimi errori individuali e di squadra e sconfitta casalinga contro il Parma. Nel frattempo piove sul bagnato a Napoli. “Per Kalidou Koulibaly, uscito per infortunio, sospetto stiramento al bicipite femorale destro”. Lo scrive su Twitter il club azzurro. Preoccupano le condizioni del calciatore in attesa di nuovi accertamenti, Koulibaly potrebbe saltare diverse partite.