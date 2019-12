Lite in casa Juventus, tensione dopo il ko contro la Lazio: ‘volano gli stracci’ nel club bianconero [VIDEO]

E’ un momento negativo in casa Juventus, il club bianconero ha perso la vetta della classifica ed è reduce da due risultati negativi, prima il sorprendente pareggio in casa contro il Sassuolo, poi la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio. L’Inter si porta a più due sul club bianconero e si preannuncia una sfida bellissima per il titolo, in Champions League la Juventus ha invece staccato il pass per gli ottavi di finale con anticipo. La squadra di Sarri ha però bisogno di un cambio di passo in Serie A già dalle prossime partite ed a partire dalla gara casalinga contro l’Udinese dove non sarà concesso un passo falso. Nel frattempo tensione nelle ultime ore in casa Juventus, in particolar modo lite in campo tra Bonucci e Cuadrado, l’episodio si è verificato dopo l’espulsione del colombiano, episodio che ha praticamente deciso il match. Bonucci è interventuto a muso duro con il compagno, Cuadrado ha risposto per le rime e sono volate scintille. Il colombiano è diventato un punto debole della squadra soprattutto perchè schierato in un ruolo non suo, quello di terzino. Sarri dovrà prendere dei provvedienti, il più presto possibile.