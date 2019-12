Neymar criptico: “se un giocatore non è contento, deve cambiare…”

E’ un periodo di alti e bassi per Neymar. Il campione brasiliano del Psg è tornato dall’infortunio, ma in Francia ha ricevuto molte critiche nelle ultime partite. Il calciatore ha rilasciato un’intervista a “France Football”, dove ha parlato anche di Lionel Messi: “è un giocatore incredibile. Il migliore che io abbia mai visto giocare. Che abbia sei palloni d’oro non c’e’ da stupirsi, e’ stato al top per anni. Dovrebbe esserci un trofeo solo per lui”. Neymar e’ parte di un attacco stellare che puo’ contare su calciatori del calibro di Mbappé, Di Maria, Cavani, Icardi. Riguardo la relazione con la stellina del calcio francese, O’Ney ha commentato: “molto buona. Con Mbappe’ Siamo grandi amici, ci aiutiamo sempre a vicenda sul campo per continuare a vincere e segnare sempre gol. E’ un ragazzo che ha qualcosa di veramente speciale. Non c’e’ competizione tra noi”. Quest’estate Neymar è stato molto vicino a lasciare Parigi per ritornare a Barcellona, alla fine restando nella capitale francese controvoglia, come a volte lasciato intendere: “Oggi sono un parigino, darò il 100%. Darò tutta la mia vita sul campo per il trionfo del Psg. Non ho mai voluto ferire nessuno, ma ho sempre saputo nella mia testa che se non sei non contento da qualche parte, devi andartene”. Infine una battuta legata agli obiettivi personali: “Vincere la Coppa del mondo con il Brasile, questo e’ l’obiettivo a cui ambisco di piu’. Pallone d’oro? Anche a me piacerebbe vincerlo, ma non e’ una preoccupazione. Verra’ da solo, o no”.