Panchina Fiorentina, è (quasi) fatta per il nuovo allenatore

PANCHINA FIORENTINA – Momento di grande crisi in casa Fiorentina, la squadra viola ha buone qualità ma sta disputando una stagione veramente deludente. Nell’ultimo match è arrivata una pesantissima sconfitta nel match davanti al pubblico amico contro la Roma, 1-4 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il presidente Commisso ha dato grande fiducia al tecnico Vincenzo Montella ma dopo il ko contro i giallorossi il ribaltone risultava inevitabile, è stata una decisione sofferta ma il numero uno viola ha fatto valutazione a 360°. Nelle ultime ore nuovi contatti con Beppe Iachini ed accordo ormai vicinissimo, l’intesa dovrebbe essere definita nelle prossime ore con un contratto di un anno e mezzo. L’era Iachini sta per prendere il via.