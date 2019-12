Scandalo per calciatore di Serie A in prestito all’estero: “fa uso di droghe” [NOME e DETTAGLI]

Un nuovo scandalo riguarda in parte il campionato di Serie A. Vi ricordate di Karsdorp? Arrivato in Italia grazie alla Roma non è riuscito ad imporsi, poi la decisione di passare in prestito al Feyenoord. Nelle ultime ore però il calciatore è finito nel mezzo di una bufera. Sta circolando un video pubblicato il 26 dicembre e divenuto virale su Twitter in poche ore in cui Karsdorp appare in stato confusionale, qualcuno ha accusato il difensore di aver fatto uso di sostanze stupefacenti: “mi chiedo se se lascerà fare un test antidroga”, scrivono alcuni tifosi sui social. Il diretto interessato ha poi scritto un messaggio sui social: “negli ultimi giorni, oltre ai messaggi positivi, ho anche ricevuto molti messaggi negativi e ho sperimentato con quanta rapidità le persone giudicano qualcosa anche se non sono informati. All’inizio non volevo approfondire, ma c’è una cosa che voglio chiarire. Tutti possono avere la propria opinione, ma mi turba il fatto che le persone mi mettano in relazione con certe cose. Tutti quelli che mi sono vicini sanno che non ho usato e mai farò uso di droghe. Mi sto avvicinando al 2020 positivamente e auguro a tutti lo stesso. Il mio obiettivo è la seconda metà di stagione con Feyenoord. Grazie a tutti i miei sostenitori”.