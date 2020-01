Altro addio al calcio, ex calciatore di Inter e Juve dice basta [NOME e DETTAGLI]

E’ tempo di addii. Nell’ultimo periodo, diversi calciatori che hanno calcato i campi di Serie A per molto tempo, hanno detto basta. E, oltre ai vari Sissoko, Pasqual, Sorrentino, Nocerino, oggi è il momento di un altro annuncio.

Lucio, difensore brasiliano ex Inter e Juventus, ha infatti comunicato la decisione di chiudere definitivamente con il calcio giocato. A 41 anni, e dopo un anno e mezzo al Brasiliense, il calciatore che ha anche militato per Bayern Monaco e Bayer Leverkusen appende le scarpette al chiodo. Il suo annuncio a Globo Esporte: “Oggi è un giorno speciale per me. Oggi finisco la mia carriera come calciatore professionista. Con grande orgoglio e gratitudine per tutti coloro che mi hanno supportato durante tutto questo tempo”.

In Italia è ricordato sicuramente di più dai tifosi nerazzurri, per essere stato tra i protagonisti indiscussi del Triplete del 2010. Alla Juve, invece, soltanto quattro presenze. Ha fatto parte di una delle Nazionali brasiliane più forti di tutti i tempi.