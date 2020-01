Calciatore schiaccia i genitali ad un avversario: arriva la stangata!

Incredibile episodio che si è verificato nel mondo del calcio e nel dettaglio nella sfida Celtic-Rangers terminata sul punteggio di 1-2. Ryan Christie, 24enne centrocampista del Celtic, è stato squalificato per 3 partite per aver schiacciato i genitali ad un avversario, Alfredo Morelos. Il calcitore del Celtic è stato accusato di condotta violenta dalla Federcalcio scozzese e salterà lo scontro della Coppa scozzese William Hill del Celtic contro il Partick Thistle il 18 gennaio e la partita di Premiership scozzese a Kilmarnock. E’ stato squalificato per tre giornate anche per recidiva, Christie era già stato espulso contro il Livingston. Un episodio incredibile che è costato caro al calciatore del Celtic.