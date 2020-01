Calciomercato, asse Napoli-Verona: un altro ritorno al Milan, acquisto in prospettiva per la Juventus

Altra giornata intensa di calciomercato. Tanti affari in dirittura d’arrivo, tante idee nate in queste ore. Le ultime notizie da Serie A, Serie B, Serie C ed estero.

Milan – Clamorosa indiscrezione direttamente dalla voce di Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso rossonero. In caso di partenza di Piatek il Milan andrebbe su Petagna per dare un’alternativa a Ibrahimovic. Si lavora anche in uscita. Ricardo Rodriguez ad un passo dal Fenerbahce per 10 milioni.

Asse Napoli-Verona – Il Napoli lavora per tre giocatori del Verona, sorpresa positiva di questa prima parte di stagione. Promessi sposi azzurri Rrahmani e Amrabat per una cifra vicina ai 35 milioni. Affare che si chiuderà a giugno. Si prova invece a portare subito in Campania Kumbulla.

Sampdoria – Tre club di Premier League sono piombati su Colley. Nel dettaglio si tratta di Southampton, West Ham e Newcastle. I doriani chiedono 18 milioni per lasciar partire il centrale.

Juventus – La Juventus è sempre attenta ai giovani. Nelle ultime ore è forte l’interesse per Jean-Claude Ntenda, esterno sinistro del Nantes. Si tratta di un classe 2002 molto promettente.

Lecce – L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luka Dumancic all’A.C. Gozzano.

Benevento – Con una nota sul proprio sito internet, il Benevento, capolista nel campionato di Serie B, comunica “di aver perfezionato l’accordo con la SPAL Srl per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Gabriele Moncini. L’attaccante toscano ha siglato un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023 (con opzione per il 2024)”.

Scambio Ascoli-Frosinone – I due club di Serie B lavorano ad uno scambio importante. Ardemagni andrebbe nelle Marche, mentre Trotta farebbe il percorso inverso.

Bari – Il Napoli ha fatto un’offerta sostanziosa all’Ascoli per assicurarsi Ninkovic. Il calciatore sarebbe poi girato subito in prestito al Bari con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni. Affare in dirittura d’arrivo.

Catania – Il Catania ha acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Leonardo Vicente, nato a Cruzeiro do Sul, in Brasile, il 18 febbraio 1989. L’esperto centrocampista ha conquistato due promozioni dirette in Serie B: nella scorsa stagione con la Juve Stabia e nel 2009/10 con il Portogruaro.

Tottenham – Dopo l’infortunio di Harry Kane il Tottenham è alla ricerca di una punta. Il nome in cima alla lista è quello di Danny Ings, centravanti del Southampton.