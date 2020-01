Calciomercato, le bombe della notte: colpo di scena in casa Juventus, attaccante alla Samp. Scambi per Torino e Cagliari

Ultimi giorni di calciomercato, si muovono le squadre del massimo campionato di Serie A e non solo, sono ore caldissime con l’intenzione di rinforzare le rose per la seconda parte di stagione ma anche per il prossimo campionato. Ecco tutte le ultme interessanti indicazioni durante lo ‘Speciale calciomercato’ di Sky Sport. Contatti tra il Napoli e la Spal per Petagna, rifiutata l’offerta di 22 milioni, si può parlare solo per la prossima stagione. Per giugno accordo per Kumbulla da 20 milioni più 4 di bonus, adesso serve l’intesa con il calciatore. Non decolla lo scambio tra Paquetà e Bernardeschi, non ci sono stati passi avanti sulla trattativa Emre Can-Dortmund, qualche dubbio della Juventus sullo scambio De Sciglio-Kurzawa. Il Cagliari si avvicina ad un colpo a sorpresa, si tratta di Gastón Pereiro del Psv. Non solo i sardi su Martin Satriano, insimento dell’Inter. Non è scontata la conferma di Florenzi alla Roma, nelle ultime ore offerta del Valencia, valutazioni in corso.

La Roma sta iniziando i contatti con il Chelsea con Pedro, El Shaarawy vorrebbe tornare, da valutare la situazione economica. Il Milan lavora alle cessione di Suso e Piatek, problemi sulla formula con i club inglesi. Sorpresa al Parma, arriva Radu dal Genoa dopo l’infortunio di Sepe. La Sampdoria sta per chiudere per Dávid Strelec, calciatore dello Slovan Bratislava. Mercoledì può essere un giorno importante per sbloccare Duncan per la Fiorentina, occhi dei viola anche su Juan Jesus e Igor, quest’ultimo seguito anche dall’Atalanta. Il Milan aspetta la risposta del Benfica per Florentino, possibile scambio Paloschi-Cerri tra Spal e Cagliari. Il Torino sta parlando per lo scambio Karamoko-Millico con il Chievo.