Calciomercato, novità per Cutrone e Borini: voci dall’Inghilterra su Ashley Young e Allegri, colpo del Palermo

Importanti aggiornamenti di calciomercato nelle ultime ore. Si muovono le squadre di Serie A, Serie B, Serie C e Serie D.

Psg – Il Psg vola, ma a preoccupare i tifosi parigini sono le indiscrezioni sul futuro di Kylian Mbappé con il Real Madrid pronto a farne il nuovo acquisto galattico. Il 21enne attaccante campione del mondo, dopo il 6-1 che la squadra di Tuchel ha rifilato al Saint-Etienne in Coppa di Francia, ha dato l’impressione di non gradire le domande sul suo contratto in scadenza nel 2022. “Non è il momento di parlarne, penso solo a giocare e a concentrarmi sulla nostra stagione. Se voglio rinnovare? Io ora voglio soltanto giocare a calcio, il club è in una situazione tranquilla e stabile e non è questo il momento per affrontare questi argomenti, ci sono altre dare per farlo”.

Manchester United – Il nome di Massimiliano Allegri torna ad essere prepotentemente accostato alla Premier League. E’ il ‘Daily Mail’ a evidenziare la possibilità che l’ex allenatore della Juventus possa prendere le redini del Manchester United, sostituendo Ole Gunnar Solskjaer, in discussione dopo le sole due vittorie ottenute nelle ultime sei gare.

Inter – Dopo i rumors sul corteggiamento andato a buon fine dell’Inter ad Ashley Young, arriva la ‘risposta’ del Manchester United. Il club inglese avrebbe infatti proposto all’esterno di rinnovare il contratto per un’altra stagione. Lo riporta Sky Sports Uk. L’attuale accordo tra i Red Devils e il 34enne ex nazionale inglese scade in estate e il tecnico Ole Gunnar Solskjaer desidera trattenere un giocatore versatile in campo e leader nello spogliatoio. Ma a Milano lo vuole fortemente Antonio Conte, che aveva già provato a portare Young al Chelsea nell’estate 2017. I nerazzurri sono pronti ad offire al giocatore un contratto di 18 mesi.

Cagliari – Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Simone Pinna all’Empoli in prestito sino al termine della stagione sportiva 2019-20 con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Club rossoblù. Il giovane difensore, classe ’97, avrà ora la possibilità di misurarsi in un torneo impegnativo come quello cadetto e accumulare preziosa esperienza

Verona – L’agente di Borini, attraverso un post su Instagram, ha confermato il passaggio del suo assistito agli scaligeri.

Fiorentina – Patrick Cutrone è sempre più vicino a diventare il nuovo centravanti della Fiorentina. L’indiscrezione viene fatta trapelare da Fiorentina.it, secondo cui la dirigenza viola avrebbe alzato l’offerta per il classe 1998 che è una precisa richiesta di Beppe Iachini per equilibrare la rosa. Nelle scorse ore, scrive il sito dei tifosi viola, erano emerse alcune difficoltà tra i club, ma il ds Pradè ha migliorato l’offerta per provare a chiudere con il Wolverhampton.

Venezia – Il Venezia FC informa che a partire da oggi si allenerà con la Prima Squadra di mister Alessio Dionisi il difensore Cristian Molinaro. Attualmente svincolato, il giocatore classe 1983 nelle ultime stagioni ha giocato con le maglie di Frosinone, Torino, Parma e Stoccarda.

Palermo – Il Palermo ha tesserato Roberto Floriano, attaccante appena svincolato dal Bari, società con cui quest’anno ha giocato 9 partite in Serie C. Floriano, che indosserà la maglia numero 25, sarà presentato lunedì alle 16,30 nella sala stampa del Renzo Barbera. “Sono felice ed entusiasta di essere arrivato in un club storico nel momento della sua rinascita”.