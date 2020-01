Calciomercato Serie B e C – La risposta di Matri e gli obiettivi di Cremonese e Ascoli, Catanzaro show, innesto del Bari

Calciomercato Serie B e C – Non si muove solo il calciomercato per le squadre di Serie A ma anche quelle di Serie B sono attivissime per rinforzarsi per questa sessione con l’obiettivo di pensare anche alla prossima stagione. Sono tante le squadre che si stanno muovendo con alcune trattative anche vicine alla conclusione, ecco tutte le trattative nel dettaglio de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Cristian Molinaro ha accettato la corte del Venezia, l’ex Juventus ha firmato un contratto fino a giugno, lo stesso Venezia ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Monachello, scambio con Bocalon. L’Ascoli è scatenato, si chiude per Leo Morosini del Brescia, ieri assalto decisivo a Ranieri della Fiorentina, il Pordenone ha bloccato con un triennale il polacco Charzanowski, classe ’99 del Lechia Gdansk. Il Frosinone continua il pressing per Ardemagni, smentita invece sul ritorno di Ciofani. Il Crotone sta per annunciare Adopo, la Cremonese ha chiesto Adjapong del Sassuolo. Il Pescara prenderà uno tra Pettinari, Melchiorri e Asensio. L’obiettivo per la difesa del Perugia è Salamon, il Chievo vorrebbe il ritorno del portiere Seculin. Matri ha detto no al Livorno, la soluzione per il presidente Spinelli può essere Ferrari dal Bari. Salta il passaggio di Omeonga al Cosenza.

SERIE C – La Giana ha preso Tese dal Renate e sta per chiudere un attaccante tra Manconi e Razzitti, per il Lecco ci sono Bolzoni e Milillo mentre Daniele Mannini ha rescisso il contratto con il Pontedera. Il Rimini ha preso l’esperto difensore Ambrosini, il Carpi è vicino a Cianci del Teramo. Il Gubbio attende il sì di Cisco, la Triestina attende Contessa. Il Bari per il centrocampo ha scelto Maita preferendolo a Corapi con quest’ultimo che andrà al Catanzaro dove è in arrivo anche l’attaccante Di Piazza, il Teramo vicino a Mokulu.