Calciomercato Serie B e Serie C, il Pescara all’attacco: rivoluzione Cremonese, doppio colpo Bari

Dopo il weekend che ha visto impegnate le squadre di Serie C, ma non quelle di Serie B ancora ferme per la sosta, si torna a pensare al calciomercato. Tanti gli operatori al lavoro per portare rinforzi ai propri allenatori.

Benevento – La squadra di Inzaghi cerca un difensore centrale dopo lo stop di Antei. Nel mirino Barba (di proprietà del Chievo ma in prestito al Valladolid), Tosca, già passato dalla Campania ai tempi della Serie A, Regini della Sampdoria e Marchizza (proprietà Sassuolo, in prestito allo Spezia). Si prova a convincere Di Carmine a scendere di categoria.

Cosenza – I calabresi sono ai dettagli per definire l’arrivo di Thiago Casasola.

Cremonese – Rivoluzione pronta per la squadra di Rastelli. Via Renzetti, Mogos e Palombi. Ad un passo Lisi, si tratta anche per Liam Henderson, Memushaj, Gaetano e Antonucci.

Frosinone – Niente da fare per Firenze, il giocatore è stato proposto dalla Salernitana ma al momento non rientra nei piani dei ciociari.

Perugia – Dopo il dietrofront di Rajkovic, la squadra di Cosmi cerca ancora un difensore. I nomi sono quelli di Scognamiglio, Bogdan e Salamon.

Pescara – Il Delfino cerca una punta. La lista dei candidati è lunga: Melchiorri, Pettinari, Moreo, Trotta, Asencio, Ciofani. Novità nei prossimi giorni.

Pordenone – Difficoltà per arrivare a Moreo, si vira su Bocalon del Venezia. Si lavora ad uno scambio con Monachello con conguaglio a favore dei veneti. In chiusura l’operazione Ranieri con la Fiorentina.

Le trattative in Serie C

Il Bari ha raggiunto l’accordo con Ninkovic; ora si tratta con l’Ascoli che chiede l’obbligo di riscatto dell’attaccante; ai dettagli anche la trattativa per Laribi (Verona, è in prestito all’Empoli) per la mediana. La Samb ha preso Izzillo dal Pisa, che invece ha dato Di Quinzio all’Alessandria. La Viterbese vuole Vitturini (Pescara) per la fascia destra e De Santis dell’Entella per la difesa. Il Rimini è sul portiere Zanellati (Gubbio, ma è del Torino).