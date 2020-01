Caos Napoli: “calciatore emarginato dai senatori perchè ha uno stipendio top” [NOME e DETTAGLI]

La giornata di ieri ha regalato emozioni con il diciannovesimo turno del campionto di Serie A, Napoli beffato nel finale contro la Lazio con il gol di Immobile su grave errore del portiere Ospina. Il cambio di allenatore con l’arrivo di Gattuso al posto di Ancelotti non ha portato gli effetti sperati, anzi la situazione è peggiorata. Nel frattempo scoppia un caso. Lozano è entrato al 91′ e sembra essere ai margini del progetto di Gattuso. Il giornalista napoletano de ‘La Repubblica’ Marco Azzi nel rispondere alle domande di un tifoso azzurro ha così scritto in merito alle difficoltà del Napoli: “Perché non parliamo invece di Callejon? Ti piace giocare in 10 per tutta la gara? Lozano è stato emarginato completamente dai compagni, solo perché è arrivato con uno stipendio da top e avrebbe potuto togliere il posto a uno dei senatori. Ma queste cose in tv non le dicono, vero?”.