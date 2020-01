“Non c’è chiarezza, noi non ci alleniamo!”, dura presa di posizione di una squadra di calcio [NOME E DETTAGLI]

Mancano i rimborsi da novembre e la società non si è fatta sentire. Per questo motivo, i calciatori del Savona – compagine che milita nel campionato di Serie D – hanno deciso di scioperare, non allenandosi. E adesso aspettano il confronto con la dirigenza in programma domani per decidere come muoversi e se proseguire la protesta. Nel mirino la mancata chiarezza della società. La situazione è resa ancora più complicata dalla scadenza del 31 gennaio quando dovranno essere versati 150 mila euro per procedere alla ricapitalizzazione.