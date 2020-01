Cruciani al veleno: “Questa è la Juve peggiore degli ultimi 7 anni”

“Questa è la Juventus peggiore degli ultimi 7-8 anni”. Una sentenza, per come pronunciata. Discutibile, senz’altro, ma che fa molto parlare. A pronunciarla è Giuseppe Cruciani, fedelissimo opinionista di Tiki Taka. Nel corso della puntata di stasera, infatti, Cruciani è intervenuto parlando dei bianconeri dopo le consuete domande del conduttore Pierluigi Pardo.

Come sempre molto pungente, l’opinionista ha poi precisato: “Non lo dico così per dire, ma per la sofferenza che patisce. Soffre e per questo è la Juve peggiore degli ultimi 7-8 anni“.