Ex calciatore ucciso in un blitz antidroga: conflitto a fuoco finisce nel sangue [NOME e DETTAGLI]

Shock nel mondo del calcio nelle ultime ore. Nel dettaglio è arrivata la versione della polizia delle Filippine, le forze dell’ordine lo seguivano in relazione a sospette attività di spaccio. Dopo la vendita di una partita di cocaina, gli agenti avrebbero provato ad arrestarlo, Diego Bello Lafuente avrebbe aperto il fuoco e dopo l’inizio del conflitto è stato ucciso. Aveva giocato nel Deportivo La Coruña, nelle giovanili tra il 2001 e il 2003, senza però mai esordire in prima squadra. Due anni fa una nuova professione e poi lo spaccio, il calciatore era stato scelto ugualmente dal club spagnolo come testimonial della campagna abbonamenti. L’ambasciata spagnola sta provando a fare luce su una situazione molto delicata. Nel frattempo il mondo del calcio piange Diego Bello Lafuente.