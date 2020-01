Ibrahimovic non si smentisce mai, il post sui social diventa subito virale [FOTO]

Ibrahimovic non si smentisce mai. Tornato in Italia per aiutare un Milan in netta difficoltà ha subito dato il suo contributo. Ottima prestazione a Cagliari, condita anche da un gol. Lo svedese si è mosso bene anche contro l’Udinese pur non trovando la via della rete. Oltre che sul campo Ibrahimovic si è sempre distinto per le sue provocazioni al di fuori del terreno di gioco. L’ultima geniale trovata è stata affidata ai social. Ibra ha postato una foto del suo volto su Twitter con a corredo una frase proprio nel suo stile: “cazzo guardi?” . Il post è diventato virale in pochi minuti. Il tweet richiama l’episodio del 2012 quando lo stesso Ibra nel corso di una intervista tv ad un certo punto alzò lo sguardo prendendosela con qualcuno e lanciando la medesima imprecazione. In basso la FOTO.