Incredibile Sossio Aruta: trova squadra a quasi 50 anni

La storia di Sossio Aruta è sempre più incredibile. Negli ultimi anni il calciatore è stato protagonista di trasmissioni televisive, infatti ha partecipato a ‘Uomini e Donne’, programma di Maria De Filippi. Adesso ha deciso di rimettersi in gioco nel mondo del calcio e ha firmato per una nuova squadra a quasi 50 anni. È ufficiale infatti il suo approdo alla Mesagne, squadra di Eccellenza pugliese, stiamo parlando di una categoria che regala sempre storie incredibili e quella di Sossio Aruta è proprio una di queste. La carriera del calciatore è stata buona, poi un momento di pausa senza però mai abbandonare la passione per il calcio, adesso questa nuova avventura con l’obiettivo di continuare stupire anche nel rettangolo di gioco.