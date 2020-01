Juve, Mandzukic elogia ‘solo’ Allegri e Ronaldo. “Sarri? No comment…”

E’ tornato a parlare Mario Mandzukic, a qualche giorno dalla firma con la sua nuova squadra. Via dalla Juve dopo diversi anni, fuori dai piani del nuovo allenatore. E proprio sul confronto tra i due, l’attaccante è stato molto criptico, elogiando Allegri (e Ronaldo) e non commentando su Sarri: “Ogni allenatore è diverso, ho imparato qualcosa di nuovo da tutti quelli che ho avuto. Sono contento di aver lavorato con Allegri. CR7 lo conoscono tutti, è un top player, un giocatore incredibile. Lavora tanto su se stesso. È stato davvero bello aver giocato con lui, ci capivamo perfettamente. Sarri? Non mi piace parlare del passato. Voglio guardare avanti. Tutto quello che volevo dire l’ho messo sui social, non voglio ripetermi”.