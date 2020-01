Juventus-Parma, enormi vuoti allo Stadium: la gente non può più andare a vedere una partita di calcio

Juventus-Parma. Una partita come tante in questa stagione. Quanto vi sbagliate! Ieri sera allo Stadium si è assistito ad uno scempio del calcio italiano. Qualche giorno fa confrontavamo i numeri degli stadi di Premier League con quelli della Serie A. Numeri imbarazzanti per il calcio italiano. Le presenze erano nettamente inferiori. Ma, nel marasma generale, emergeva qualche dato da salvare. Tra questi le presenze medie degli spettatori allo Juventus Stadium, alla Sardegna Arena e alla Dacia Arena. E ieri cosa è successo? Il dato ufficiale registrato è quello di 37790 presenti allo Stadium, con 42 tifosi ospiti. Il che non sarebbe male su 41507 posti a sedere. Già, se il dato fosse reale. Invece, le immagini che giungevano dagli spalti lasciavano perplessi. Enormi buchi che facevano sembrare l’Allianz Stadium un gruviera. Dati gonfiati dai tanti abbonati che ieri hanno preferito rimanere davanti alla tv. Perché che ieri ci fossero quasi 40mila persone ad assistere a Juventus-Parma lo andassero a raccontare a qualcun’altro. Il motivo di questi enormi vuoti è presto detto.

Rincaro abbonamenti e aumento del prezzo del biglietto. Questi i motivi dello “sciopero” del tifo. E se in un primo momento alla gente andava bene, mossa dall’arrivo di Cristiano Ronaldo (nel 2018), le cose sembrano essere cambiate e di molto. Vedere uno stadio come quello della Juventus mezzo vuoto è un male per tutto il calcio italiano. Ma i prezzi inducono a questo. Una famiglia media non può più permettersi di andare a vedere una partita. Sarà anche per questo che la gente va così poco allo stadio? Sarà anche per questo che vediamo impianti mezzi vuoti ogni domenica? E finché la cosa succede in un piccolo stadio si nota poco, ma se succede nello stadio della Juventus la notizia fa molto più clamore. I tifosi del Parma hanno disertato quasi totalmente la trasferta a Torino e hanno preferito spendere quei soldi per altro. In particolare, i Crusaders, noto gruppo degli ultras crociati, hanno scelto di devolvere il prezzo del biglietto al reparto Oncologia Pediatrica di Parma. Iniziativa lodevole ci mancherebbe, ma dettata da una decisione che definiamo sciocca per usare un eufemismo. Aumentare il prezzo di un biglietto preclude la possibilità di andare allo stadio a molte, moltissime famiglie italiane. E così facendo vedremo sempre meno gente allo stadio. Ricordiamo che lo stadio è fatto principalmente per accogliere i tifosi al proprio interno e non allontanarli. Senza tifosi il calcio sarebbe inutile. Chi vuole intendere intenda.