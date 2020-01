Roma-Juve, Zampa al veleno: “Per me il vero derby è questo, non con la Lazio”. Poi il retroscena sui tre ex…

“Roma-Juventus? Per me è sempre uguale, una sorta di sfida del bene contro il male. E’ il vero derby in assoluto, non con la Lazio che non li considero, è questa la partita che sento di più”. L’ex speaker dei giallorossi, Carlo Zampa, all’Adnkronos lancia frecciate ai cugini biancocelesti parlando del big match di domenica sera tra i capitolini e i bianconeri di Sarri.

A tal proposito, proprio Zampa sul suo profilo twitter ha postato un video del suo ultimo giorno da speaker della Roma, il 5 marzo del 2005 contro la Juventus. In quell’occasione alla lettura della formazione della Juve, non lesse i nomi di Zebina, Emerson e Capello, lasciando spazio ai fischi dei tifosi. “In quella partita non annunciai i nomi di Zebina, Emerson e Capello, e poi non ho più fatto lo speaker della Roma”.