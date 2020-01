Roma-Lazio 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Oscar (da bagno) a Pau Lopez, Under canta Orietta Berti

Roma-Lazio – Finisce in parità il derby della Capitale. Due errori dei portieri per i gol. Vantaggio di Dzeko sull’uscita errata di Strakosha, pari di Acerbi su un orrore di Pau Lopez. Una partita intensa, giocata meglio dalla Roma che, ai punti, avrebbe meritato forse qualcosa in più. Ma non siamo nel pugilato, conta segnare. Alla fine è un pareggio giusto che, però, frena entrambe. Bene Spinazzola e Dzeko da una parte, Acerbi e Lucas Leiva dall’altra.

Roma-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

Roma:

Pau Lopez 4 – La parata(?) in occasione del gol laziale è veramente imbarazzante, ma forse ha visto l’errore del collega e ha voluto superarlo per vincere un premio: OSCAR(DA BAGNO).

Santon 6 – Non commette errori (ed è già una notizia): CHE VUOI DI PIU’, UN LUCANO? (83′ Kolarov 5.5)

Mancini 6 – Partita attenta del centrale giallorosso, senza particolari sbavature: NIENTE TIRI MANCINI.

Smalling 6.5 – Fa due tre chiusure straordinarie nel primo tempo: GIGANTING.

Spinazzola 7 – Fortuna per i tifosi giallorossi che non è andato all’Inter, da quando è saltato lo scambio è sempre più una certezza: CAVALLO DI RITORNO.

Veretout 6 – Fa l’incontrista più che dettare i tempi a volte si improvvisa calciatore a tutto campo: OLIMPICO COAST TO COAST (90′ Pastore sv)

Cristante 6.5 – E’ lui a dettare la manovra della Roma e a regalare a Dzeko il pallone del vantaggio, oggi le chiavi del centrocampo giallorosso sono sue: SAN PIETRO.

Under 6.5 – Prestazione convincente del turco, fa ottime giocate e corre senza sosta prendiamo in prestito il testo di una canzone ritoccandolo leggermente. Finché la gamba va lasciala andare: ORIETTA BERTI.

Pellegrini 6.5 – E’ la vera anima della Roma, insieme a Dzeko, sente particolarmente il derby essendo romano e romanista nel sangue: TERIBBBBILE.

Kluivert 5.5 – Dopo l’infortunio non è ancora a pieni giri del motore: QUATTRORUOTE (81′ Perotti sv)

Dzeko 7 – Delizia il pubblico con due controlli da far rivedere nelle scuole calcio, si fa trovare pronto sull’incertezza di Strakosha: ALTRO CHE DZEKO, LA PORTA LA VEDE BENISSIMO.

Lazio:

Strakosha 6.5 – Commette un errore gravissimo sul gol di Dzeko, ma si esalta nella ripresa con due-tre interventi super, forse non era ancora pronto nei primi 45′: DATEMI UN SECONDO (TEMPO).

Luiz Felipe 6.5 – Salva tutto quello che può gettandosi diverse volte a corpo morto: SALMA (46′ Patric 6)

Acerbi 6.5 – Difende bene e segna anche, favorito dal clamoroso errore di Strakosha: AL POSTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO.

Radu 6 – Prova a ricordare agli avversari la buona educazione, ma lo fa a suon di legnate: IL GALATEO SECONDO RADU.

Lazzari 5 – Ogni tanto servirebbe un po’ di riposo anche a lui e la partita di oggi lo dimostra: STANCO.

Milinkovic 5 – A volte proprio non lo vedi (ed è difficile vista la stazza: GHOST.

Leiva 6.5 – Fa quello che deve quando serve, sempre utile: COME UNA SUPPOSTA.

Luis Alberto 5.5 – L’infortunio potrebbe averlo condizionato, prova incolore: IN BIANCO E NERO (71′ Parolo 5.5)

Lulic 5 – Prova a metterci grinta e a suonare la carica, ma oggi non è una giornata positiva: STONATO.

Correa 6 – Qualche buon dribbling, ma va a folate: VOLA COME UNA FARFALLA MA PUNGE UN AGO SPUNTATO (76′ Caicedo 5.5)

Immobile 5 – Ormai quando non segna fa notizia, sembra portarsi dietro una iattura dalla gara di Napoli: IELLATO.