Shock nel mondo del calcio, un’importante squadra rischia di sparire: alcuni big possono trovarsi senza club [NOME e DETTAGLI]

Incredibile notizia che arriva dalla Cina. Il Dalian Yifang, squadra del massimo campionato, rischia di sparire dal professionismo. Il motivo è presto detto. Il colosso economico “Wanda”, lo stesso che ha investito nella costruzione del nuovo stadio dell’Atletico Madrid, ha annunciato di voler uscire dal club. Il “Wanda” ha investito tanto nella crescita del Dalian, permettendo ai cinesi di portare in Asia giocatori come Gaitan, Carrasco, Hamsik e Rondon. Tutti loro rischiano ora di trovarsi senza ingaggio e liberarsi.

Il colosso ha inoltre annunciato, con un comunicato, che potrebbe continuare a far parte del progetto Dalian ma in maniera diversa. L’idea è quella di ripartire dalla quarta serie cinese con calciatori locali da valorizzare. I big si troverebbero così senza squadra, così come il tecnico Rafa Benitez. Inoltre, tramonta anche l’ipotesi del passaggio di Callejon al Dalian, dato quasi per certo fino a qualche settimana fa. Per Hamsik e compagni si aprono di nuovo le porte dell’Europa.