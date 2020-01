Simeone punge: “Morata? E’ come Inzaghi. Ma lui giocava nella Juve e non c’era il Var…”

Il rapporto tra l’allenatore Simeone e la Juventus non è mai stato ottimo, l’episodio eclatante si è verificato in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League della scorsa stagione contro l’Atletico Madrid con il gesto degli attributi del Cholito che ha creato più di qualche discussione. Adesso l’allenatore del club spagnolo torna a pungere i bianconeri, le dichiarazioni dell’allenatore hanno scatenato i social. Ecco la frase in conferenza stampa, il tecnico parla dei calciatori che giocano sul filo del fuorigioco: “Morata? Ci sono giocatori che hanno caratteristiche del genere, mi ricorda Pippo Inzaghi che ha sempre giocato al limite del fuorigioco, sempre con situazioni più favorevoli che sfavorevoli. Il lavoro di Morata è molto simile. Inzaghi lo lasciavano andare perché non c’era il Var e lui giocava nella Juventus… Speriamo che Álvaro alla fine possa risolvere queste situazioni”.