Striscione shock su Zaniolo fuori da Trigoria, frase accompagnata dall’immagine di una carrozzina [FOTO]

A quanto pare, quanto accaduto negli ultimi giorni con la questione Mihajlovic, non ha insegnato niente. Continua a perpetrarsi, nel ‘mondo parallelo’ che collega il calcio all’odio, un susseguirsi di avvenimenti ed episodi indecenti e deplorevoli.

Alla vigilia del derby tra Roma e Lazio, Niccolò Zaniolo finisce di nuovo nel mirino. Il giovane centrocampista giallorosso, costretto ad un lungo stop dopo la rottura del crociato subita nella sfida contro la Juve, è stato vittima di offese gratuite. “Zaniolo come Rocca…Zoppo de Roma”. Questo lo striscione di cattivo gusto esposto nella notte fuori da Trigoria accompagnato dall’immagine di una carrozzina. Per chi non lo sapesse, Francesco Rocca, bandiera della Roma degli anni ’70, si ritirò ad appena 26 anni condizionato dall’infortunio ai legamenti del ginocchio subito nel 1976. Lo striscione è stato rimosso questa mattina dagli addetti del centro sportivo Fulvio Bernardini.