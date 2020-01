Torino-Bologna 1-0, i granata soffrono tantissimo ma vincono: le pagelle di CalcioWeb, Palacio sprecone

Torino-Bologna – Il Torino soffre tremendamente ma porta a casa tre punti fondamentali contro il Bologna. I felsinei recriminano per le tante occasioni sprecate, specialmente con un Palacio stranamente in giornata no. Nel primo tempo partita equilibrata. Il Torino passa con una bella azione corale chiusa da un destro di Berenguer da pochi metri. Il Bologna prova a reagire affidandosi perlopiù a Orsolini, che non riesca ad essere efficace. Nella ripresa è un altro Bologna. I felsinei prendono in mano il pallino del gioco e crea occasioni in serie. Le più grandi capitano sui piedi di Palacio, stranamente impreciso oggi. Prima l’argentino colpisce il palo, poi calcia incredibilmente a lato, tutto solo davanti a Sirigu. La giornata di Palacio diventa nerissima quando si divora il pari calciando addosso al portiere granata nel finale.

Torino-Bologna, le pagelle di CalcioWeb

TORINO (3-4-2-1): Sirigu 6; Izzo 5.5, N’Koulou 6, Djidji 5.5; De Silvestri 5.5, Meitè 5, Lukic 5.5, Ola Aina 5; Verdi 6.5 (61′ Laxalt 6), Berenguer 7 (81′ Edera sv); Belotti 6.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5.5; Tomiyasu 6; Danilo 6, Bani 5.5 (72′ Skov Olsen 5.5), Mbaye 5.5; Poli 6.5 (81′ Dominguez sv), Schouten 6; Orsolini 6.5 (77′ Santander 6), Soriano 6, Sansone 6, Palacio 4.5.