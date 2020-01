Verona in Paradiso, Genoa all’inferno: Juric ribalta Nicola, le pagelle di CalcioWeb

VERONA-GENOA – Si è concluso un altro match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è andato in scena un vero e proprio scontro per la salvezza, in particolar modo sono scese in campo Hellas Verona e Genoa. Nel primo tempo meglio la squadra di Davide Nicola che però non è riuscita a chiudere il match con il gol del raddoppio, nel secondo tempo meglio la squadra di Juric che è riuscito a ribaltare il risultato. Nel primo tempo il Genoa passa in vantaggio, movimento da grande attaccante di Sanabria e palla in rete. Nella ripresa è un altro Verona, la squadra di Juric riesce a ribaltare il risultato prima con Verre che trasforma un calcio di rigore e pochi minuti più tardi con Zaccagni. Nel finale assalto del Genoa che però non riesce a trovare il gol del pareggio, finisce 2-1, il Verona continua a sorprendere, il Genoa sempre in difficoltà. Ecco le pagelle del match.

Verona-Genoa 2-1, le pagelle di CalcioWeb

VERONA (3-4-2-1) – Silvestri 6; Rrahmani 6.5, Kumbulla 6, Gunter 5.5; Faraoni 6, Amrabat 7 (dal 91′ Badu s.v.), Veloso 6.5, Lazovic 6.5; Zaccagni 7.5 (dall’87’ Pazzini s.v.), Pessina 6.5; Verre 7 (dal 93′ Dawidowicz s.v.).

GENOA (3-5-2) – Perin 6; Biraschi 6, Romero 5, Criscito 5.5; Ankersen 5.5, Sturaro 5.5, Schone 6 (dal 52′ Behrami 5), Cassata 5.5, Barreca 6.5; Pandev 5.5 (dal 59′ Favilli 5.5), Sanabria 7 (dal 75′ Agudelo s.v.).