Calciatore finisce nella bufera: elogia Mussolini e scatena il caos [NOME e DETTAGLI]

Un calciatore del Novara, Andrea Sbraga è finito nella bufera. Il difensore ha pubblicato una storia (successivamente rimossa) in cui definisce Benito Mussolini “Grande statista lungimirante”. La situazione è nata in relazione all’emergenza Coronavirus, il giocatore ha citato una frase di un discorso di Mussolini del 1927 in cui il Duce diceva “Nei prossimi decenni i cinesi invaderanno il mondo con prodotti a basso costo e le epidemie che coltivano al loro interno”. La consigliera comunale del Partito Democratico Sara Paladini ha chiesto di prendere dei provvedimenti: “perche’ questo calciatore indossa la maglia di una squadra che porta il nome della nostra citta”.

Il presidente del Novara ha spiegato: “Oggi avremo un incontro con tutti i ragazzi. Per spiegare da un lato che se si ha un ruolo pubblico bisogna fare attenzione all’uso dei social e che non è il caso di fare ironia su una situazione delicata come questa. Coglieremo anche l’occasione per spiegare cosa è stato il Ventennio e invitare a leggere bene i libri di storia. Si tratta però di un gesto fatto con ingenuità dal ragazzo. Ricorderemo che bisogna rispettare tutti e che il citato statista (Mussolini) non è un esempio di rispetto”.