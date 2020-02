Bologna-Udinese 1-1, le pagelle di CalcioWeb: De Paul illumina, Palacio eterno

Bologna-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – L’eterno Palacio salva il Bologna. Nell’anticipo delle 15 del Dall’Ara tra i felsinei e l’Udinese, l’argentino regala l’1-1 ai suoi con un gol nel finale in pieno recupero. Era stato Okaka a mandare in vantaggio gli ospiti alla mezz’ora.

Il match è equilibrato, le due squadre si difendono bene ed in maniera ordinata non disdegnando tuttavia le proiezioni offensive. L’impressione è che la gara si possa sbloccare soltanto con un episodio o un calcio piazzato. Così è. Molto ispirati nel primo tempo Orsolini da una parte e De Paul dall’altra. E’, infatti, proprio dai piedi di quest’ultimo che ha sbocco il vantaggio bianconero. L’argentino batte una punizione dalla trequarti da lui stesso guadagnata, i difensori rossoblu si perdono Okaka, che salta più in alto di tutti e batte agilmente di testa Da Costa. Questo, a ridosso della mezz’ora. Fino all’intervallo non ci saranno grossi sussulti. Neanche nella ripresa, a dir la verità, a parte un finale in cui – dopo qualche cambio – la squadra di Mihajlovic prova a mettere alle corde un avversario che ha rischiato poco. Ma è proprio questo finale ad essere premiato. Tutti ‘in the box’, Tomiyasu mette in mezzo, Orsolini sfiora, Palacio stoppa e mette dentro da due passi: dopo consulto con la sala Var, l’arbitro approva. Finisce così: 1-1. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa 6; Tomiyasu 6.5, Bani 6, Danilo 6, Mbaye 5; Poli 5.5 (81’Juwara SV), Dominguez 5.5; Orsolini 7, Skov Olsen 6 (58′ Baldursson 6), Barrow 6; Palacio 7.

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Becao 6, Troost Ekong 6.5, Nuytinck 6.5, Stryger Larsen 6, De Paul 7, Mandragora 6.5, Fofana 6.5 (63′ Walace 6), Sema 6 (38′ Zeegelaar 6); Okaka 7, Lasagna 6.5 (81′ Jajalo sv).