Cagliari-Parma 2-2…e alla fine arriva Cornelius. La squadra di D’Aversa ci mette la testa, le pagelle

Cagliari-Parma – Bella partita tra Cagliari e Parma. Alla fine ne esce un 2-2 che smorza i sogni di entrambe le squadre. In avvio di primo tempo il Parma spaventa Cragno con la conclusione di Kucka, larga di poco. E’ il Cagliari, però, a premere di più e a creare diversi pericoli dalle parti di Colombi. Simeone sembra ispirato e serve Joao Pedro per il quattordicesimo gol in campionato. Bell’anticipo del brasiliano sul primo palo e vantaggio dei sardi. Il Parma non ci sta. Poco dopo la mezz’ora è ancora Kucka a tentare la conclusione, stavolta è il palo a negargli la gioia del gol. Simeone viene fermato dalla traversa (tiro deviato), Faragò dal palo. La terza volta è quella buona per Kucka. Lo sloveno insacca sul secondo palo dopo una bella giocata di Brugman. All’ultimo respiro della prima frazione Cornelius sfiora il gol di testa.

In avvio di ripresa Joao Pedro viene atterrato in area da Gagliolo. Dal dischetto va lo stesso brasiliano che però calcia fuori il rigore. Poco male per il Cagliari che un minuto dopo trova il 2-1: ottima progressione di Pellegrini sulla fascia e palla in mezzo per Simeone che non sbaglia. Qualche minuto dopo Irrati fischia un penalty dall’altra parte per un presunto tocco di mano di Klavan. Le immagini sembrano scagionare il difensore estone. Il Var corre in soccorso del Cagliari e segnala a Irrati che l’infrazione (se tale si può definire) è avvenuta fuori area. Scampato il pericolo, la squadra di Maran torna a gestire la partita. Almeno fino al recupero. In zona Cesarini, infatti, arriva la beffa per i padroni di casa: Klavan si perde Cornelius che di testa fa 2-2.

Cagliari-Parma, le pagelle di CalcioWeb

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno 6; Faragò 6.5, Pisacane 6.5, Klavan 5, Pellegrini 7; Nandez 7, Cigarini 6.5 (72′ Oliva 6), Ionita 6; Nainggolan 6.5; Joao Pedro 6.5, Simeone 7 (84′ Paloschi sv).

PARMA (4-3-3): Colombi 6.5; Darmian 5.5, Iacoponi 5, Bruno Alves 6, Gagliolo 5; Hernani 5.5, Brugman 6.5 (81′ Sprocati sv), Kurtic 6; Kucka 7, Cornelius 7, Siligardi 5 (57′ Caprari 5.5).