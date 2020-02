Calciomercato Bologna, sorpresa per la fascia: il nome fa sognare i tifosi

CALCIOMERCATO BOLOGNA – Momento di forma molto importante in casa Bologna, la squadra di Mihajlovic finalmente sta raccogliendo i frutti di un lavoro iniziato la scorsa stagione ed adesso punta senza mezzi termini alla qualificazione in Europa. Le prossime partite saranno fondamentali, a partire dalla gara di sabato contro il Genoa, il Bologna ha una ghiotta chance di conquistare i tre punti e lanciarsi ancora di più nelle zone altissime della classifica. Nel frattempo la dirigenza non sta di certo a guardare e si muove anche per la prossima stagione, nelle ultime ore notizia bomba. Il club rossoblu avrebbe infatti iniziato i contatti con Kolarov della Roma, l’esterno è destinato a lasciare i giallorossi nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Il rapporto con Mihajlovic potrebbe favorire l’operazione, al lavoro Walter Sabatini, lo stesso che portò il serbo in Italia 13 anni fa, esattamente alla Lazio.