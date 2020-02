Le stranezze del calendario di Serie A: l’Inter gioca due volte in 24 ore, la Juve nemmeno una

Recentemente abbiamo assistito alle lamentele di Jurgen Klopp, manager del Liverpool, per i troppi impegni ravvicinati nel calendario della Football Association. I Reds si sono “ribellati” schierando sia in Coppa di Lega che in Fa Cup l’Under 23. Polemiche in Inghilterra per questa scelta. E allora cosa dovrebbe fare l’Inter, costretta a giocare due volte di fila nel prossimo weekend? Sì, almeno secondo l’edizione odierna di “Repubblica”.

Nei mesi scorsi ci siamo abituati alle lamentele di Conte per la mancanza di alternative e la rosa troppo corta. Il mercato di gennaio ha portato in nerazzurro elementi di esperienza e qualità, andati ad arricchire la gamma di scelte dell’allenatore ex Juventus in vista della seconda parte di stagione. Sarà contento il tecnico salentino. Forse per questo il noto quotidiano “Repubblica” ha commesso una clamorosa gaffe. Secondo l’edizione odierna, in cui viene proposta la ventitreesima giornata di Serie A, l’Inter sarà costretta a scendere in campo due volte nell’arco di 24 ore. Un vero e proprio tour de force. Ovviamente si tratta di un errore.

Chi ha riportato sull’edizione odierna di “Repubblica” il prossimo turno di campionato avrà pensato: “Conte si lamentava della rosa poco profonda, ora può fare due squadre e quindi giocare due giorni consecutivi”. A parte gli scherzi, il refuso potrebbe generare l’ilarità del web perché la Juventus non viene chiamata a scendere in campo nel prossimo weekend. Sabato sera è prevista Verona-Inter (secondo Repubblica) e domenica sera Inter-Milan. La Juve, che dovrebbe andare al Bentegodi per l’anticipo serale, non viene citata. E’ vero che Commisso e la Fiorentina si sono sfogati per gli episodi controversi dell’Allianz Stadium, ma escludere i bianconeri dal campionato ci sembra un po’ troppo, vero “Repubblica”?